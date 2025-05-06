В преддверии Дня Победы в Швеции нашли неизвестные захоронения граждан СССР

В городе Хельсингборг в Швеции обнаружены три захоронения советских граждан, которые были узниками нацистских лагерей во времена Великой Отечественной войны, сообщили в Telegram-канале российского посольства в Стокгольме.
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