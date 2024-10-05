Тренер Билялетдинов: игроки "Оренбурга" виноваты в своем уровне футбола

Бывший главный тренер клубов Российской премьер-лиги Ринат Билялетдинов в комментарии для "Газеты.Ru" высказался об увольнении из "Оренбурга" Давида Деограсии, отметив, что при нем команда в предыдущем сезоне показывала качественный футбол, а также отметив, что игроки виноваты в том, как они играют сейчас.
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