Принуждение нефтебизнеса к защите НПЗ и поддержка политики ЦБ

Из выступления Путина на ВЭФ отмечу два момента: 1. Указ о внешнем управлении критически важных объектов инфраструктуры направлен прежде всего на нефтяные компании, чтобы заставить их потратиться на защиту НПЗ, чего они ранее не хотели делать.
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