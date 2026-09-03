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Несекретные материалы

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Принуждение нефтебизнеса к защите НПЗ и поддержка политики ЦБ

Принуждение нефтебизнеса к защите НПЗ и поддержка политики ЦБ

Из выступления Путина на ВЭФ отмечу два момента:  1. Указ о внешнем управлении критически важных объектов инфраструктуры направлен прежде всего на нефтяные компании, чтобы заставить их потратиться на защиту НПЗ, чего они ранее не хотели делать.

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