Патрушев заявил о попытках Киева атаковать российские АЭС

Киевский режим предпринял попытки атаковать три российские атомные электростанции (АЭС). Об этом в среду, 8 ноября, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.
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