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Организаторы концерта Канье Уэста ответили на претензии Роспотребнадзора из-за билетов

После того как Роспотребнадзор вынес предупреждение организаторам Say Agency за отказ возвращать деньги за билеты на концерт американского музыканта Канье Уэста в России, который оказался на грани срыва, сами организаторы отреагировали на это и заявили, что действовали в соответствии с российским законодательством.

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