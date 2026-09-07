Организаторы концерта Канье Уэста ответили на претензии Роспотребнадзора из-за билетов

После того как Роспотребнадзор вынес предупреждение организаторам Say Agency за отказ возвращать деньги за билеты на концерт американского музыканта Канье Уэста в России, который оказался на грани срыва, сами организаторы отреагировали на это и заявили, что действовали в соответствии с российским законодательством.