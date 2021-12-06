Маленькие Монро и Шарапова, свадьба Тома Хэнкса и еще 11 редких фото знаменитостей

Старые архивные снимки способны удивлять. Может вы замечали, что даже в семейных фотоальбомах, которые мы достаем от силы раз в год, все равно каждый раз находятся какие-то кадры или детали на фото, на которые мы раньше не обращали внимание.
Старые архивные снимки способны удивлять. Может вы замечали, что даже в семейных фотоальбомах, которые мы достаем от силы раз в год, все равно каждый раз находятся какие-то кадры или детали на фото, на которые мы раньше не обращали внимание.
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