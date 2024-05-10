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Военные новости ★ спецоперация

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Тяжелый танк ИС-1. Малосерийный, но важный

Тяжелый танк ИС-1. Малосерийный, но важный

Опытный танк КВ-13В 1943 г. на вооружение РККА поступил новейший тяжелый танк ИС-1. Изначально он создавался в качестве глубокой модернизации поздних машин серии КВ и должен был иметь соответствующую конструкцию.

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