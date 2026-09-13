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В Московской консерватории состоялся гала-концерт в честь 160-летия учреждения

В Московской консерватории состоялся гала-концерт в честь 160-летия учреждения

В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоялся гала-концерт, посвящённый 160-летию со дня основания этого учебного заведения.

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