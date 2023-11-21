28 ноября состоится памятный вечер в честь 95-летия почетного гражданина Братска Фреда Юсфина

Детали и сценарий предстоящего вечера памяти почетного гражданина Братска, заслуженного работника культуры России Фреда Юсфина обсудили на очередном заседании рабочей группы по празднованию этого торжественного события в администрации города.
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