Аргументы недели

98 689 подписчиков

В Бурятии пенсионер через суд вернул деньги за капремонт дома

В Бурятии пенсионер с трудом добился возвращения денег за капремонт дома. Прокуратура Хоринского района по обращению пенсионера проверила исполнение законодательства об уплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх