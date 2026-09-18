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«Чтобы китайцы восхищались»: технологическое развитие нефтегазовой отрасли будущего определили на TNF-2026

«Чтобы китайцы восхищались»: технологическое развитие нефтегазовой отрасли будущего определили на TNF-2026

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