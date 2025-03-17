Минцифры напомнило о полезном сервисе для родителей на «Госуслугах»

Минцифры рассказало о сервисе для родителей будущих первоклассников на «Госуслугах». Пользователи могут заранее заполнить черновик заявления на прием в первый класс, чтобы повысить шансы ребенка попасть в нужную школу.
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