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Пятый канал

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«Мы не являемся ничьими лакеями»: испанский министр резко ответил Трампу

«Мы не являемся ничьими лакеями»: испанский министр резко ответил Трампу

Министр по социальным правам, потреблению и повестке дня до 2030 года Испании Пабло Бустиндуй на фоне заявлений президента США Дональда Трампа заявил, что королевство не намерено действовать по чужой указке.

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