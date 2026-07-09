«Мы не являемся ничьими лакеями»: испанский министр резко ответил Трампу

Министр по социальным правам, потреблению и повестке дня до 2030 года Испании Пабло Бустиндуй на фоне заявлений президента США Дональда Трампа заявил, что королевство не намерено действовать по чужой указке.
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