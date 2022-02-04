Тарифы на водоснабжение могут возрасти для жителей Питкяранты

Заменить сети в Питкяранте можно только приняв инвестпрограмму и повысив цены для населения В пятницу, 4 февраля на правительственном совещании, посвященном ситуации в Питкярантском районе, обсудили вопросы, связанные с водоснабжением Питкяранты.