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Что посеять на пустые грядки в июле: 5 растений для реанимации почвы к новому сезону

Что посеять на пустые грядки в июле: 5 растений для реанимации почвы к новому сезону

Опытные огородники всегда прибегают к этим зеленым помощникам. Огород 123RF/legion-media.ru Июль — экватор лета, когда на огороде постепенно освобождаются первые грядки после сбора раннего урожая зелени, редиса или молодого картофеля.

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