Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Никто» (Яков Кедми)

«Никто» (Яков Кедми)

Никто не штопает носки. И уж если совсем поглубже в историю - никто из тех, кому меньше шестидесяти, не знает, что такое перелицевать костюм или пальто.

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Комментарии
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Виктор Александрович
Замечательно! И прямо в точку!
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1 час.
сЛ
сергей Лейтнер
Мило,честно и от Души! Всё так.
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55 мин.
Людмила Лиханова
СКОЛЬКО МОЖНО ПРОПИХИВАТЬ БЕГЛОГО ВРАГА СССР И РОССИИ ЯШКУ КАЗАКОВА НА ЭТУ И ДРУГИЕ ПЛАТФОРМЫ? ТЕМ БОЛЕ, ЧТО ЕГО ВЫШВЫРНУЛИ С ТВ ГДЕ ОН ПОКАЗАЛ ВСЁ СВОЕ ВРАЖЕСКОЕ НУТРО ВРАГА?! ЧТО ТАК ПРИВЛЕКАЕТ АДМИНОВ В ПЕЧАТАНИИ ЕГО &quot;ПЕРЛОВ&quot;? ЕМУ ПОНЯТНО НУЖНЫ БАБКИ, ПРИВЫК ИХ СТРИЧЬ НА ТВ, ТЕПЕРЬ ЯВНО ПОИЗДЕРЖАЛСЯ Т.К. БЕЗ ПОСТОЯННОЙ ПОДПИТКИ ДЕНЬГИ БЫСТРО УЛЕТАЮТ., НО ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ ЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ДАЮТ ПИСАТЬ И ВЫСТУПАТЬ? ВОПРОС , КОНЕЧНО, ИНТЕРЕСНЫЙ...НАДЕЮСЬ , ИМ ЗАИНТЕРЕСУЮТСЯ И НАБЛЮДАТЕЛИ ИЗ СПЕЦСЛУЖБ. А НАМ, ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ, ГЛУБОКО НАПЛЕВАТЬ НА ЕГО ПИСУЛЬКИ , НО НЕ НАПЛЕВАТЬ НА ЕГО СТРЕМЛЕНИЕ ТО ТУШКОЙ, ЧТО ЧУШКОЙ, НО ПРОПОЛЗТИ ЗА БАБКАМИ ИЗ НАШИХ НАЛОГОВ.
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19 мин.

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