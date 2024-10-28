«Никто» (Яков Кедми)

Людмила Лиханова

СКОЛЬКО МОЖНО ПРОПИХИВАТЬ БЕГЛОГО ВРАГА СССР И РОССИИ ЯШКУ КАЗАКОВА НА ЭТУ И ДРУГИЕ ПЛАТФОРМЫ? ТЕМ БОЛЕ, ЧТО ЕГО ВЫШВЫРНУЛИ С ТВ ГДЕ ОН ПОКАЗАЛ ВСЁ СВОЕ ВРАЖЕСКОЕ НУТРО ВРАГА?! ЧТО ТАК ПРИВЛЕКАЕТ АДМИНОВ В ПЕЧАТАНИИ ЕГО "ПЕРЛОВ"? ЕМУ ПОНЯТНО НУЖНЫ БАБКИ, ПРИВЫК ИХ СТРИЧЬ НА ТВ, ТЕПЕРЬ ЯВНО ПОИЗДЕРЖАЛСЯ Т.К. БЕЗ ПОСТОЯННОЙ ПОДПИТКИ ДЕНЬГИ БЫСТРО УЛЕТАЮТ., НО ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ ЕМУ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ДАЮТ ПИСАТЬ И ВЫСТУПАТЬ? ВОПРОС , КОНЕЧНО, ИНТЕРЕСНЫЙ...НАДЕЮСЬ , ИМ ЗАИНТЕРЕСУЮТСЯ И НАБЛЮДАТЕЛИ ИЗ СПЕЦСЛУЖБ. А НАМ, ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ, ГЛУБОКО НАПЛЕВАТЬ НА ЕГО ПИСУЛЬКИ , НО НЕ НАПЛЕВАТЬ НА ЕГО СТРЕМЛЕНИЕ ТО ТУШКОЙ, ЧТО ЧУШКОЙ, НО ПРОПОЛЗТИ ЗА БАБКАМИ ИЗ НАШИХ НАЛОГОВ.