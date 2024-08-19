Это место считается самым холодным в Солнечной системе

И это даже не Плутон, как кто-то мог подумать. Чтобы узнать температуру на Земле, нам достаточно посмотреть на градусник – кстати самая низкая когда-либо зарегистрированная температура на наземном уровне была зафиксирована четыре десятка лет назад на станции Восток в Антарктиде (-89.