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Это место считается самым холодным в Солнечной системе

Это место считается самым холодным в Солнечной системе

И это даже не Плутон, как кто-то мог подумать. Чтобы узнать температуру на Земле, нам достаточно посмотреть на градусник – кстати самая низкая когда-либо зарегистрированная температура на наземном уровне была зафиксирована четыре десятка лет назад на станции Восток в Антарктиде (-89.

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