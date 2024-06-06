Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ударами по Крыму Украина его не вернет – экс-замначальника штаба ВМСУ

Ударами по Крыму Украина его не вернет – экс-замначальника штаба ВМСУ

Периодические ракетные атаки на Крым не помогут Украине восстановить контроль над полуостровом. Об этом в интервью «Радио НВ» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «Политнавигатора» По мнению Рыженко, Украине для этого нужна сухопутная операция, но группировка российских войск в Крыму «очень-очень серьезная».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
ползи потихоньку на кладбище, рыженко
Ответить
19 час.
Виктор Луговой
Кто вообще завёл на Западе моду рассуждать только о своих ходах на доске? Типа, белые: эй, цвей, дрехт, какава, мы выиграли!! - а ходы чёрных дьявол в карман засунул? Летят хiхляччi ракеты к мосту - а Расея сидит в сторонке на брёвнушке, тянет козью ножку, руки в брюки? Апасна, панове. Не те мыселя вы там думаете, - не пришлось бы потом за базар пояснять, что вас-де не так поняли, хвостом палубу заметать. Спускайтесь на землю во всех смыслах, - падать не так больно будет...
Ответить
16 час.
АЖ
Александр Жучков
Потом ведь будут кричать: &quot;А нас за шо?!&quot;
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх