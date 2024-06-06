Периодические ракетные атаки на Крым не помогут Украине восстановить контроль над полуостровом. Об этом в интервью «Радио НВ» заявил бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «Политнавигатора» По мнению Рыженко, Украине для этого нужна сухопутная операция, но группировка российских войск в Крыму «очень-очень серьезная».
Ударами по Крыму Украина его не вернет – экс-замначальника штаба ВМСУ
Комментарии
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Misha Glusch
ползи потихоньку на кладбище, рыженко
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19 час.
Виктор Луговой
Кто вообще завёл на Западе моду рассуждать только о своих ходах на доске? Типа, белые: эй, цвей, дрехт, какава, мы выиграли!! - а ходы чёрных дьявол в карман засунул? Летят хiхляччi ракеты к мосту - а Расея сидит в сторонке на брёвнушке, тянет козью ножку, руки в брюки? Апасна, панове. Не те мыселя вы там думаете, - не пришлось бы потом за базар пояснять, что вас-де не так поняли, хвостом палубу заметать. Спускайтесь на землю во всех смыслах, - падать не так больно будет...
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16 час.
АЖ
Александр Жучков
Потом ведь будут кричать: "А нас за шо?!"
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11 час.
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