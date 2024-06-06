Виктор Луговой

Кто вообще завёл на Западе моду рассуждать только о своих ходах на доске? Типа, белые: эй, цвей, дрехт, какава, мы выиграли!! - а ходы чёрных дьявол в карман засунул? Летят хiхляччi ракеты к мосту - а Расея сидит в сторонке на брёвнушке, тянет козью ножку, руки в брюки? Апасна, панове. Не те мыселя вы там думаете, - не пришлось бы потом за базар пояснять, что вас-де не так поняли, хвостом палубу заметать. Спускайтесь на землю во всех смыслах, - падать не так больно будет...