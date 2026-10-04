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Канье Уэст в Петербурге: когда и как вернуть деньги за билеты на отмененные концерты?

Петербуржцы, купившие билеты на запланированные концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября, наконец-то получат возможность вернуть свои деньги.

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