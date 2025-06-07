Знай наших 💪 В Москве состоялся конкурс «Земский почтальон», который проходил на площадке Всероссийского форума тружеников села.
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Знай наших 💪 В Москве состоялся конкурс «Земский почтальон», который проходил на площадке Всероссийского форума тружеников села.