Глава РФПИ заявил о сопротивлении диалогу между США и Россией

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X заявил о сопротивлении диалогу между Москвой и США, что обусловлено укоренившимися интересами и прежними нарративами.
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