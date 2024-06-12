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"А если бы это были террористы под прикрытием свадьбы?" Толстой о походе азербайджанцев к Кремлю

"А если бы это были террористы под прикрытием свадьбы?" Толстой о походе азербайджанцев к Кремлю

История с азербайджанскими свадебными джигитами получила продолжение. Напомню, что они настрелялись и натанцевались вдоволь в Балашихе, перекрыв своей колонной движение другим автомобилям, а когда местные жители все-таки вызвали полицию - всем гуртом со знаменами Азербайджана на 15 машинах двинулись к Красной площади.

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Комментарии
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Валера Морозов
Жаль, что в Кремль не заехали. А, может, там бы и договорились!
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17 мин.
Астон Мартин
о чем они бы договорились , интересно???🤔
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13 мин.
С
Сергей
Да бардак в стране на уровне местных властей!
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12 мин.

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