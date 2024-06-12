"А если бы это были террористы под прикрытием свадьбы?" Толстой о походе азербайджанцев к Кремлю

История с азербайджанскими свадебными джигитами получила продолжение. Напомню, что они настрелялись и натанцевались вдоволь в Балашихе, перекрыв своей колонной движение другим автомобилям, а когда местные жители все-таки вызвали полицию - всем гуртом со знаменами Азербайджана на 15 машинах двинулись к Красной площади.