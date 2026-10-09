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Игрока «Ростова» удивила отставка Альбы из команды: «Руководство клуба давало ему время»

Игрока «Ростова» удивила отставка Альбы из команды: «Руководство клуба давало ему время»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин отреагировал на уход Джонатана Альбы с поста главного тренера клуба.

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