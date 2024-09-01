Наносили травмы, угрожали ножом и ложкой, разбивали стекла – хроника нападений на российских врачей в августе

Это лишь те случаи, которые попали в сводки СМИ. Сколько нападений не придано огласке – неизвестно. 6 августа, Воркута: пациент психоневрологической больницы угрожал медперсоналу и выражался нецензурной бранью.
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