Подорожание новостроек: анализ и прогноз цен на жилье в Москве и Подмосковье Елена ГалицкаяС ростом ключевой ставки и повышением цен на недвижимость в России новостройки в Москве и Подмосковье оказались на пике популярности.
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