Россияне вступили в созданное Украиной террористическое сообщество и попали под статью

Следователи возбудили уголовное дело по факту вступления трех россиян в террористическое сообщество, созданное при участии представителей Главного управления разведки министерства обороны Украины, Службы безопасности и Вооруженных сил Украины.
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