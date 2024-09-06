Депутат ГД призвала "рожать, рожать и рожать" сразу после школы и не думать о деньгах

А сама во сколько лет родила, родила, родила? Видимо у неё 3-4 ребёнка? Видимо и институт успела при этом успешно закончить.

Татьяна Жукова

Поначалу всё прекрасно. Поддержка, пособия, которые надо ещё получить. А потом свободное плавание. Мужчины измельчали. Роль быка производителя-альфонса -это большинство. Подумайте о детях. Когда они растут без отца и измотанной от проблем мамой А если у неё или детей проблемы со здоровьем , дорога для попрошайничества. Бесплатная медицина очень большой миф. Если призываете рожать каждый год, обеспечьте поддержку на постоянной основе.