8/2/26 Trade Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 martinamccall I saw this opportunity after the market opened and once I seen that it could potentially be doing the exact same thing it did on Friday, I set the trade up and full TP hit.
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