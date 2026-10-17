Приход правых партий к власти во Франции и Германии станет серьёзным ударом для Владимира Зеленского из‑за риска резкого сокращения финансирования, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
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Приход правых партий к власти во Франции и Германии конечно изменит ситуацию, но кто сказал, что настолько, что Киеву это будет кошмаром? Правит финансовый капитал, а у него нет причин меняться в другую сторону! Да и им ещё нужно победить на выборах, а прежде дойти до них!