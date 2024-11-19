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Хроники Третьей Мировой войны: истеричная прелюдия

Хроники Третьей Мировой войны: истеричная прелюдия

Джо молча ушёл в лес Джо Байден находится в Бразилии, рассказал публике, как важны для нас леса, но не стал (а быть может и не смог) комментировать решение разрешить Украине наносить удары по России с помощью американского дальнобойного оружия.

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Комментарии
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Саматов Бахром
Этих хохлов, я раскусил ещё в армии в 1980 году. Тогда я ещё говорил, что с хохлами дружить, надо быть осмотрительным. Они тогда ещё, воздух Белорусский портили, я там служил, в танковых войсках. Тогда надо было бы их-говнюков ставить на место.
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9 час.
A
Andrey
Какие-то дурачки про переговоры всё толкуют, Карибский кризис в пример ставят, а то время ушло, мир изменился и печеньки Россия сама производит - переговоров пустых не будет.
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8 час.
Людмила Свириденко
А вот кое-где пишут, что по Брянску уже прилетело. Интересно, насколько это правда?
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1 час.

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