Хроники Третьей Мировой войны: истеричная прелюдия

Саматов Бахром

Этих хохлов, я раскусил ещё в армии в 1980 году. Тогда я ещё говорил, что с хохлами дружить, надо быть осмотрительным. Они тогда ещё, воздух Белорусский портили, я там служил, в танковых войсках. Тогда надо было бы их-говнюков ставить на место.