Китайская SIM не понадобится: регистрация основного аккаунта владельца — с помощью адреса электронной почты Официальный дистрибутор Li Auto в России завершил сертификацию нового гибридного кроссовера Li Auto L8 для российского рынка.
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