Депутат Хамитов предложил запретить продажу муляжей наград участников спецоперации

Заработать на чьих-то подвигах нужно пресекать в зародыше Необходимо запретить на маркетплейсах продажу муляжей наград участников специальной военной операции, рассказал РИА Новости депутат Государственной думы Амир Хамитов («Новые люди»).
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