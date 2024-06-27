Либерецкий замок Фридлант

﻿﻿Фридланд — государственный замок над городом Фридланд в Либерецком крае на севере Чехии. Комплекс состоит из средневекового и ренессансного замка, стоящего на огромной базальтовой скале над рекой Смедой в Йизерских горах и являющегося одним из важнейших памятников Чешской Республики .