В Москве вице-президент Венесуэлы посетил могилу Неизвестному Солдату

Дань уважения войнам, погибшим в Великой Отечественной войне, отдала исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, возложив цветы к мемориалу «Могила Неизвестного солдата» в Москве, 13 октября сообщает VTV.
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