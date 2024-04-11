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Петербургский дневник

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Роскосмос: госкомиссия допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» до запуска

Роскосмос: госкомиссия допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» до запуска

Старт намечен на 11 апреля Государственная комиссия вновь допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» до пуска с космодрома Восточный, заявили в Роскосмосе, передает информационное агентство ТАСС.

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