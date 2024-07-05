Европейский "гнойник" вскрыт в сердце Москвы. Стало известно, для чего на самом деле Орбан приехал в Кремль

Орбан обсудил с Путиным самый короткий путь к миру на Украине. Переговоры в сердце Москвы вскрыли европейский "гнойник" ещё до того, как стало известно о том, для чего на самом деле Орбан приехал в Кремль.
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