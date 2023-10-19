В Новосибирске умер член-корреспондент РАН Николай Донченко

Доктору ветеринарных наук и изобретателю препаратов против туберкулеза животных было всего 59 лет.Руководство Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СФНЦА РАН сообщило о смерти члена-корреспондента РАН, доктора ветеринарных наук Николая Донченко.