🇦🇲🇺🇸 Как американцы пытаются продать армянам несуществующий проект новой АЭС Премьер Армении Никол Пашинян, выступая на Всеармянском форуме в Ереване, поднял вопрос строительства новой АЭС.
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🇦🇲🇺🇸 Как американцы пытаются продать армянам несуществующий проект новой АЭС Премьер Армении Никол Пашинян, выступая на Всеармянском форуме в Ереване, поднял вопрос строительства новой АЭС.
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