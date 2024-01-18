Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров заявил, что Зеленский все чаще «отбивается от рук» западных кураторов

Лавров заявил, что Зеленский все чаще «отбивается от рук» западных кураторов

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский пытается как можно дольше удержаться у власти.

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Комментарии
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Надежда
Просто на западе слишком много &quot;кураторов&quot; и все... разнонаправленные, не знает зеблан кого выгоднее слушать...
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23 час.
Misha Glusch
а бабки идут все равно, пиндосы на европку и иных сателлитов перекинули обязательства, эта комедия в конгрессах неспроста, сейчас платят за банкет фрицы, япошки, новоявленные и перспективные натывцы, чухня, шведня и иные подручные суверена...
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21 час.

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