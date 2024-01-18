Лавров заявил, что Зеленский все чаще «отбивается от рук» западных кураторов

Просто на западе слишком много "кураторов" и все... разнонаправленные, не знает зеблан кого выгоднее слушать...

Misha Glusch

а бабки идут все равно, пиндосы на европку и иных сателлитов перекинули обязательства, эта комедия в конгрессах неспроста, сейчас платят за банкет фрицы, япошки, новоявленные и перспективные натывцы, чухня, шведня и иные подручные суверена...