Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский пытается как можно дольше удержаться у власти.
Лавров заявил, что Зеленский все чаще «отбивается от рук» западных кураторов
Комментарии
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Надежда
Просто на западе слишком много "кураторов" и все... разнонаправленные, не знает зеблан кого выгоднее слушать...
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23 час.
Misha Glusch
а бабки идут все равно, пиндосы на европку и иных сателлитов перекинули обязательства, эта комедия в конгрессах неспроста, сейчас платят за банкет фрицы, япошки, новоявленные и перспективные натывцы, чухня, шведня и иные подручные суверена...
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21 час.
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