Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, подчеркнув, что поддержка семей и улучшение демографической ситуации являются ключевыми факторами для успешного будущего страны.
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