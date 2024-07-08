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Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности

Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности, подчеркнув, что поддержка семей и улучшение демографической ситуации являются ключевыми факторами для успешного будущего страны.

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