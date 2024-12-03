Немецких журналистов вытолкали со встречи глав МИД после критики Бербок в адрес Пекина

В Пекине немецких журналистов удалили из зала во время речи главы МИД ФРГ Анналены Бербок. В ходе встречи с китайским коллегой Ван И немецкий министр вновь обвинила Китай в разжигании конфликта на Украине, пишет Handelsblatt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии