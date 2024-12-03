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Немецких журналистов вытолкали со встречи глав МИД после критики Бербок в адрес Пекина

Немецких журналистов вытолкали со встречи глав МИД после критики Бербок в адрес Пекина

В Пекине немецких журналистов удалили из зала во время речи главы МИД ФРГ Анналены Бербок. В ходе встречи с китайским коллегой Ван И немецкий министр вновь обвинила Китай в разжигании конфликта на Украине, пишет Handelsblatt.

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