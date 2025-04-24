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Задержаны родители годовалого сына, которые расправились с ним 5 лет назад

Задержаны родители годовалого сына, которые расправились с ним 5 лет назад

В 2020 году в Краснодарском крае произошла трагедия — молодые родители убили годовалого ребенка в день его рождения… Тело малыша закопали в лесу.

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Невидимка Невидимка
Зверье какое то.
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