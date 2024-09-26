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  • Ингерман Ланская
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«Марсель» в меньшинстве добыл выездную победу над «Лионом»

«Марсель» в меньшинстве добыл выездную победу над «Лионом»

«Марсель» в меньшинстве добыл выездную победу над «Лионом» Юлия СавельеваВ конце прошедшего сезона казалось, что «Лион» преодолел финансовый и управленческий кризис, и в новом сезоне команда совершит прогресс в своем развитии.

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