«Марсель» в меньшинстве добыл выездную победу над «Лионом» Юлия СавельеваВ конце прошедшего сезона казалось, что «Лион» преодолел финансовый и управленческий кризис, и в новом сезоне команда совершит прогресс в своем развитии.
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