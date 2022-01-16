Что посеять в январе, если "чешутся руки"

Для большинства людей январь – это в первую очередь новогодние и рождественские праздники, каникулы и отпуска, время отдыха с семьей, шумных посиделок с друзьями, зимних развлечений на природе… Но только не для дачника! Вроде бы только недавно закончился очередной садово-огородный сезон, проанализированы его результаты и ошибки, убран и переработан весь урожай, законсервированы теплицы – время отдохнуть! Но нет, деятельным дачникам покой только снится, ведь и в зимние месяцы, оказывается, можно и нужно сделать много чего полезного.