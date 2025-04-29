Телефонные аферисты за сутки обвели вокруг пальца трёх северян

Жители Архангельской области потеряли более 4,9 млн рублей в результате телефонных мошенничеств.26 апреля в органы внутренних дел Архангельской области поступили заявления от трёх местных жителей о хищении денежных средств телефонными мошенниками.
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