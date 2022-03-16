Газизов об обсуждении системы «весна-осень» на собрании клубов РПЛ: «В повестке нет этого вопроса»

Шамиль Газизов заявил, что клубы РПЛ не планировали обсуждать переход на формат «весна-осень». Гендиректор «Уфы» сообщил, что данного вопроса нет в повестке общего собрания клубов, которое пройдет 22 марта.

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