Александр Барков вышел на 1-е место по очкам в истории «Флориды» (614), обогнав Юбердо. Капитан «Пантерс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (5:2).
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