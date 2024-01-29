Возрождение «Прогресса»: удар советской ракетой просто не оставил шанса ВСУ

Неделю назад ряд украинских СМИ сообщил об успешном применении одним из ракетных подразделений Береговых войск Черноморского флота ВМФ России тяжёлых сверхзвуковых ракет П-35Б (3М44) по зенитно-ракетному взводу ЗРК NASAMS, самоходным установкам 9А310М1 комплекса «Бук-М1», а также войсковому ЗРК 9К331 «Тор-М1», развёрнутым близ литоральной зоны Одесской области.