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Минобороны РФ сообщило о поражении складов с комплектующими ракет «Фламинго» под Киевом

Минобороны РФ сообщило о поражении складов с комплектующими ракет «Фламинго» под Киевом

Российские Вооружённые силы нанесли групповые удары по объектам военной инфраструктуры Украины, в том числе по складам с комплектующими для ракет «Фламинго» и дальнобойных беспилотных летательных аппаратов.

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