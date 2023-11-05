Читаю, в который раз читаю: “Семью мигрантов выдворят из России за избиение русского школьника” НО! У каждого преступления есть имя, фамилия и должность. Кто и КАК выдаёт разрешения на въезд в Россию?

Одиссей

желаете уподобиться людям из полу-феодального общества? Очень мило! Быстро же слетает с некоторых тонкий лак цивилизации.... С другой стороны... Можно ж и учиться на печальном опыте. Вот Петр 1 после Полтавы пил за здоровье своих учителей - шведских генералов. А по данной ситуации вопрос: а ПОЧЕМУ так случилось? Что, драка (избиение) происходила в вакууме? На тыльной стороне Луны? Где товарищи-одноклассники? Почему никто не заступился, не вмешался? Почему ПОТОМ не отловили дебоширов и не разобрались по-своему? Тут немало вопросов и к пострадавшему: чтобы стать мужиком нужно уметь держать удар! И в прямом, и в переносном смысле. А чтобы научиться драться нужен спарринг-партнер. В любом смысле. А то, что на защиту пострадавшего не встал никто из НАШИХ может говорить как о разобщенности нашего общества (по сравнению со сплоченностью ИХ), так и о том, что за страдальца никто НЕ ЗАХОТЕЛ заступаться. Ну, например потому, что он - чмошник. Или потому, что он достал всех остальных. Или потому, что он - зазнавшийся "лидер", которого все и так мечтали скинуть. Я понятно объясняю?